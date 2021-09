Pogledajte kada nas očekuje promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Od jutarnjih sati padavine u Bosni, a od sredne dana prema poslijepodnevnim satima i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje od 21 do 25 stepeni.

Za četvrtak, 30. septembra, prema prognozi, biće pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Od jutarnjih sati padavine u Bosni, a od sredne dana prema poslijepodnevnim satima i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje od 21 do 25 stepeni.

U petak, 1. oktobra, u Bosni se prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje od 21 do 25 Prvog dana vikenda, 2. oktobra, prema prognozi Zavoda očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

Nakon sunčanog i natprosječnog toplog vikenda, početkom sedmice doći će do promjene vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se svježije i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, ali i mogućim kraćim pljuskovima. Kiša će u južnim područjima ovog puta izostati. S prvim danima oktobra uslijediće stabilizacija vremenskih prilika uz umjerenu oblačnost i bez izraženijih promjena temperatura vazduha.

Minimalne jutarnje temperature variraće od 12 do 18 u Bosni, na jugu zemlje do 20°C. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, u Hercegovini do 28 stepeni.

Od 4. oktobra, prema trenutnim prognoznim materijalima, očekuje se nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Kiša se očekuje na čitavom prostoru zemlje. Pred kraj prognoznog perioda moguć je izraženiji pad temperature vazduha.

Minimalne temperature biće u rasponu od 8 i 12 u Bosni, do 15°C u Hercegovini. Maksimalne temperature variraće između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 20°C.