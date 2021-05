Pogledajte kako će izgledati šoping oaza na granici BiH i Hrvatske

Legendarna je i opjevana ona priča kako su ljudi s ovih prostora nekad putovali u Trst po framerke. Kasnije se išlo u Budimpšetu ili Istanbul, a naša Gradiška pretenduje da bude prva domaća shopping oaza koja će prvilačiti mušterije ne samo iz Bosne i Hercegovine.

Kažu da nema pravog ekonomskog razvoja bez određene lokacije ili više njih u kojima bi buknuo šoping turizam, koji se definiše kao putovanje u inostranstvo s ciljem kupovine određene robe. Obično je to roba koja je nedostupna u domicilu, jeftinija ili atraktivnija, ali u posljednje vrijeme to su i one destinacije koje koje nude drugačija iskustva kupovine.

Zaokret Bosne i Hercegovine u ovom smjeru nedavno je najavila i ministar trgovine i turzima Republike Srpske Suzana Gašić, kazavši kako se ovaj dio BiH zbog pandemije suočava s velikim manjkom stranih turista, međutim, vlasti traže, kako kaže ministarka, alternativne načine i mogućnosti kako da podrže turizam i opstanu u ovim uslovima.

"Cilj je da ovaj dio BiH učinimo sigurnim okruženjem za sve buduće turiste. Ne znamo šta nas očekuje u budućnosti, ali nadamo se da će se situacija stabilizovati i mi želimo biti spremni", rekla je Gašić.

Kao logičan slijed tih najava privodi se kraju velika investicija u Gradišci, gdje bi u oktobru trebao biti otvoren Centrum retail park koji je već više od 90 odsto završen.

"Ovo je jedini retail park na ovom području, a svojom blizinom interesantan je ne samo za kupce koji žive u BiH, već i one u Hrvatskoj i Srbiji. Sadržajem koji nudi, dobrom pozicijom, kao i pristupačnošću svoje lokacije sa svih putnih pravaca koji prolaze kroz Gradišku, ovaj retail park u kratkom roku postaće ne samo mjesto dobre kupovine, prilika za nova radna mjesta, već i odredište vrhunske zabave za cijelu porodicu", istakao je Branko Vidaković, komercijalni direktor kompanije "Centrum Trade".

U objektu će svoje mjesto naći brojni svjetski trgovački, tehnološki i modni brendovi, a boljem iskustvu kupovine pomoći će i niz pratećih ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.