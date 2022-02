Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno može biti slabe kiše ili susnježice, a u višim područjima slabog snijeg.

Prema prognozi, vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od -8 do -1, na jugu do 3, a dnevna od 0 do 6, na jugu i sjeveru zemlje do 11 °C.