Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja juna

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti promjenljivo i toplo vrijeme s temperaturom za nekoliko stepeni nižom u odnosu na prethodni dan.

Tokom prijepodneva očekuje se postepeno razvedravanje, a poslije podne uglavnom sunčano vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jedino će na krajnjem istoku i jugoistoku biti više oblaka, gdje će popodne postojati uslovi za po koji kratkotrajni pljusak.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 29, a u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Duvaće slab vjetar do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha biće većinom između 9 i 14 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša očekivana dnevna temperatura biće uglavnom između 26 i 30 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena.

Za četvrtak, 16. juna, se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima pljuskovi s grmljavinom mogući su na području Krajine i sjevera Bosne. Duvaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša očekivana dnevna temperatura vazduha biće uglavnom između 28 i 33 stepena.

Za petak se prognozira prolazno naoblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Duvaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha biće većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Najviša očekivana dnevna temperatura biće između 22 i 27, na jugu zemlje do 32 stepena.

Prema prognozi Zavoda, do 22. juna u Bosni se prognozira pretežno sunčano i stabilno vrijeme, a od 23. do kraja mjeseca očekuju se padavine u vidu povremenih lokalnih pljuskova. U Hercegovini, do kraja prognoznog perioda, izgledno je stabilno, sunčano i toplo vrijeme.

Kako se navodi u prognozi Zavoda, u periodu do 20. juna očekuju se temperature u granicama prosječnih za jun. Minimalne vrijednosti u Bosni od 11 do 16, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a maksimalne od 26 do 31 stepen u Bosni, u Hercegovini od 29 do 34 stepena.

Od 21. juna prognoziraju se temperature više od prosjeka. Jutarnje u Bosni od 17 do 22, u Hercegovini od 19 do 24 stepena. Danju će se, kako se navodi, vrijednosti maksimalnih temperatura vazduha u Bosni kretati od 29 do 34, u Hercegovini od 30 do 35 stepeni.