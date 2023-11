Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja novembra

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović objavio je na stranicama ovog zavoda kakvo nas vrijeme očekuje do kraja novembra.

"Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se promjenljivo vrijeme. Duži periodi stabilnog vremena biće prekidani danima sa padavinama. Već sredinom sedmice u srijedu i četvrtak, vjerovatne su padavine širom BiH, više izražene na sjeveru i u centralnim pred‌jelima.

Novo pogoršanje i padavine prognoziraju se za petak, nakon čega slijedi duži stabilniji period sve do 21. novembra kada se očekuju padavine u većini BiH, dok će u Hercegovini ostati stabilno sve do kraja prognoznog perioda. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 22. do kraja mjeseca prognozira se stabilno vrijeme i u BiH.

Dominantan vjetar južnog pravca, sve do 21. novembra, usloviće natprosječne temperature vazduha. Minimalne u BiH kretaće se od 3 do 8 °C, u Hercegovini od 7 do 13 °C, danju najviše temperature zraka u Bosni od 13 do 18, u Hercegovini od 14 do 19 °C.

Od 22. novembra vrijednosti temperatura zraka očekuju se u granicama prosjeka za taj period. Jutra prohladna sa temperaturama vazduha od -2 do 3, maksimalne do 10 ° - 15 °C", navodi se u prognozi Bakira Krajinovića.

