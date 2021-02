Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

U Republici Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sutra ujutru biće lokalno maglovito, u većini predjela promjenljivo oblačno, a na sjeveru i zapadu sa niskom oblačnošću.

Tokom dana će biti sunčanih intervala, ponegdje i sunčano, te toplo s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Vjetar će biti slab južni, poslije podne umjeren, a u Dinarskim planinama jak južni.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do šest, na planinama oko minus tri stepena, a najviša dnevna od osam do 13, lokalno na sjeveru oko 15 stepeni, na planinama od tri stepena Celzijusova.

U četvrtak, 4. februara, biće promjenljivo do pretežno oblačno, tokom dana oblačno i suvo. Temperatura će biti iznad prosjeka za ovo doba godine, te i dalje u porastu.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do osam, na planinama oko minus dva stepena, a najviša dnevna od osam do 13, na sjeveru i jugu oko 16, na planinama od tri stepena Celzijusova.

U petak, 5. februara, biće promjenljivo do pretežno oblačno ujutro i tokom prijepodneva, a tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti uz sunčano vrijeme. Temperatura će i dalje biti iznad prosjeka.

Minimalna temperatura od četiri do devet, na planinama oko jedan stepen, najviša dnevna od 10 do 15, na sjeveru i jugu oko 18, na planinama od četiri stepena Celzijusova.

U subotu, 6. februara, ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno na zapadu i dijelom na sjeveru, a u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno. Tokom dana će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperatura i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet, na planinama oko jedan stepen, a najviša dnevna od 10 do 15, na sjeveru i jugu oko 18 stepeni, na planinama od četiri stepena Celzijusova.