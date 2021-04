Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj početak predstojeće sedmice biće oblačan u većini predjela, mjestimično sa slabom kišom, dok se postepeno razvedravanje očekuje u srijedu, 28. aprila, uveče, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće pretežno vedro i svježije uz prizemni mraz, mjestimično uz malu oblačnost u sjevernim predjelima, dok će tokom dana biti sunčano i toplo, a uveče i tokom noći doći će do povećanja oblačnosti.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od dva do devet, na planinama oko minus tri, a najviša dnevna od 10 do 16, na sjeveru i jugu oko 21 stepen Celzijusov.

U ponedjeljak, 26. aprila, ujutru i tokom dana biće oblačno u većini predjela, dok je poslije podne mjestimično moguća slaba kiša.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do devet, na planinama od jedan, a najviša dnevna od devet do 15, na sjeveru i jugu do 19 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 27. aprila, u toku noći biće mjestimično sa slabom kišoma, ujutro i tokom dana oblačno u većini predjela, mjestimično uz uslove za slabu prolaznu kišu.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na planinama od nula, a najviša dnevna od osam do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 28. aprila, u toku noći i jutra biće mjestimično slabe kiše, na jugu umjerene, dok će tokom dana biti oblačno, mjestimično uz uslove za kišu i pljuskove, a uveče se očekuje postepeno razvedravanje.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do devet, na planinama od nula, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.