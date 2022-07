Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U BiH će danas biti uglavnom sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok će u pojedinim područjima padati povremena kiša sa pljuskovima.

Jutro će na sjeveru biti promjenljivo do umjereno oblačno sa kišom, u Hercegovini pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru i zapadu tokom prepodneva biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, potom će doći do naoblačenja sa zapada i osvježenja sa povremenom kišom i pljuskovima.

Na jugu i istoku sunčano i vrlo toplo.

Naoblačenje će poslijepodne zahvatiti i centralne i istočne predjele, sa mestimičnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada ponegde, a sve do večeri biće prolaznog osveženja i lokalnih padavina.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 na sjeverozapadu do 36 na jugu, u višim predjelima na zapadu od 24 stepena Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren severozapadni, zapadni, u severnim predjelima prolazno i jak severozapadni vetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

U nedjelju se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a lokalno može pasti i malo kiše.

"Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni", navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kada je u pitanju ponedjeljak očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

"Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni", dodaje se u prognozi.

Za utorak je najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.