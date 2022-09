Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti svježije i promjenljivo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom od 17 do 24, na jugu do 27, a u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Ujutru i prijepodne na sjeveru biće oblačno sa kišom, na jugu suvo uz sunčane periode.

Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se premještati ka jugu i jugoistoku, na sjeveru će biti suvo uz postepeno razvedravanje, a do večeri će padavine prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini sjeverozapadni.

Kada je u puitanju prvi radni dan naredne sedmice očekuje se da će u ponedjeljak jutro biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini se očekuhe sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ponedjeljak će hutarnja temperatura biti od 9 do 15 stepeni Celzijusovih, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C.

"U utorak očekuje se sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 29 °C", navodi se u prognozi.

U srijedu se očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 32 °C.