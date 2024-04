Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje od 1. maja

Poznati bh. meteorolog Nebojša Kuštrinović najavio je da od prvog maja stiže malo nestabilnije vrijeme.

"Od prvog maja se vrijeme malo kvari, dolazi kiša. Prema vikendu će biti nestabilnije, ali ne bi trebalo dolaziti do temperaturnih šokova. Najkraće što se može reći, proljeće se vratilo u pravo vrijeme", kazao je za N1.

"Srednjoročne i dugoročne prognoza za ljeto kažu da će na Balkanu ljeto biti suho i toplo. Biti će i toplotnih udara, ali će biti i situacija sa lokalnim nepogodama sa jačim vjetrovima i padavinama", pojasnio je Kuštrinović.

"Juli donosi i više temperature i manje padavina, posebno aVgust koji će biti topliji", kazao je Kuštrinović.

Sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

