Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana

U ponedjeljak, 31. maja, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutro u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. U ostatku dana porast naoblačenja. Poslije podne u Bosni se očekuju pljuskovi i gmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 25 stepeni Celzijusovih.

Za prvi dan juba u Bosni se očekuje umjerereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 do 25 stepeni.

U srijedu, 2. juna, prognozira se sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 26 stepeni.