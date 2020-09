Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a obilnije padavine biće na jugu.

Ujutru se očekuje suvo i prohladno vrijeme, na jugu i istoku sa kišom i pljuskovima, a na planinama je moguć mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i prema večeri očekuje se novo naoblačenje koje donosi povremenu kišu ili pljuskove, a na jugu obilnije padavine sa grmljavinom.

Duvaće umjeren južni vjetar, sredinom i krajem dana umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do devet, u planinama od jedan, na jugu do 12, a maksimalna dnevna od 12 do 18, na sjeveroistoku i jugu stepen dva viša, u planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, a na vrhovima planina bilo je snijega.

Bijeljina je danas bila najtoplija sa 20 stepeni Celzijusovih, dok je na Bjelašnici temperatura vazduha pala na jedan stepen ispod nule.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima u 14.00 časova: Ivan Sedlo i Čemarno šest, Kalinovik sedam, Gacko osam, Bihać, Grude, Široki Brijeg i Mrakovica 10, Bileća, Novi Grad, Sokolac, Foča i Han Pijesak 11, Istočno Sarajevo, Bugojno, Livno, Mostar, Sarajevo i Prnjavor 12, Čelinac i Manjača 13, Trebinje, Mrkonjić Grad, Prijedor, Neum, Kneževo i Sanski Most 14 stepeni.

U Rudom je bilo 15 stepeni, u Višegradu, Ugljeviku i Ribniku 16, u Banjaluci, Bratuncu, Srebrenici i Šipovu 17, u Tuzli 18, a u Gradačcu 19 stepeni Celzijusovih. /kraj/bb