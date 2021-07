Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti veoma vruće sa temperaturom vazduha do 41 stepen Celzijusov, a popodne i uveče na krajnjem zapadu, sjeverozapadu i sjeveru biće uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu.

Ponegdje na sjeveroistoku, istoku i jugu noć će biti tropska, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti vedro u većini predjela, a zbog priliva vlažnog vazduha, na zapadu postepeno naoblačenje uz mogućnost po kojeg kratkog pljuska na jugozapadu, krajnjem zapadu i sjeverozapadu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 33 do 38, lokalno na sjeveru, istoku i jugu do 41 stepen Celzijusov.

Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 28, Han Pijesak i Mrakovica 29, Kalinovik 30, Gacko 31, Sokolac i Novi Grad 32, Prijedor, Srbac, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Bijeljina, Tuzla, Šipovo, Ribnik i Neum 34, Doboj, Sarajevo i Rudo 35, Banjaluka, Zenica, Višegrad i Foča 36, Trebinje i Bileća 37, te Mostar 40 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak i utorak, 2 i 3. avgusta, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i ugodnije ljetnje temperature i svježije i prijatnije noći, ali će u srijedu biti znatno toplije sa dnevnom temperaturom vazduha i do 37 stepeni Celzijusovih.