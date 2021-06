Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će tokom vikenda biti sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće i do 34 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru u većini predjela biće pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme, a minimalna temperatura vazduha biće od osam do 13, na jugu do 15, na planinama od sedam, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu i lokalno sjeveru do 31 stepen Celzijusov.

U petak, 18. juna, u većini predjela ujutru će biti pretežno vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz višu temperaturu vazduha nego prethodnog dana, te će minimalna iznositi od devet do 14, na jugu od 17, na planinama od sedam, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu i lokalno na sjeveru oko 31 stepen Celzijusov.

U subotu, 19. juna, ujutru u većini predjela biće pretežno vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i veoma toplo, uz malu dnevnu oblačnost, a mogući su kraći pljuskovi na istoku i jugoistoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu od 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu i lokalno na sjeveru oko 32 stepena Celzijusova.

U nedjelju, 20. juna, ujutru i tokom dana biće sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost u većini predjela, te uz višu temperaturu vazduha nego prethodnog dana i minimalna će biti od 10 do 16, na jugu i sjeveru od 18, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu i lokalno na sjeveru oko 34 stepena Celzijusova.