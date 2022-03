Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana moguća je slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg, dok se padavine ne očekuju u sjevernim područjima, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, prije podne jugo, a u drugom dijelu dana promijeniće smjer na istok i sjeveroistok. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura između 3 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U subotu se očekuje oblačno vrijeme. U većem dijelu BiH mogući su snijeg ili susnježica, a kiša na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.

Za nedjelju se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa sunježicom i snijegom. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i 1, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni.

Prema prognozi Zavoda, prvih dana meteorološkog proljeća u BiH će preovladavati relativno stabilno vrijeme uz nešto veće temperature u odnosu na prosječne za ovo doba godine.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima u periodu od 7. do 14 marta očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Slabe padavine moguće su u Bosni. Slab mraz izvjestan je u centralnim područjima, a maksimalne temperature biće nešto više u odnosu na prvu sedmicu marta.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od -3°C i 2°C u Bosni, 6°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između 4 i 10 stepeni u Bosni do 14 u Hercegovini.