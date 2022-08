Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo stabilno i vrlo toplo uz mnogo sunca, a za prvi dan vikenda najavljene su slične vremenske prilike.

Maksimalne dnevne temperature danas su bile uglavnom između 31 i 36 stepeni, na jugu zemlje do 39.

Prvi dan vikenda u Bosni se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, na jugu zemlje i vruće. Pred kraj dana, kako je prognozirano, doći će do povećanja oblačnosti na sjeveru, a moguć je kratki pljusak. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom će biti između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 38 stepeni, na jugu zemlje do 40.

U nedjelju, 7. avgusta, u centralnim područjima, i u Hercegovini očekuje se pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru zemlje u većernjim satima očekuje se više oblaka uz mogući kraći pljusak. Prognozirane temperature vazduha su malo iznad prosjeka, ali niže u odnosu na subotu. Minimalne temperatura biće u rasponu od 16 i 22 stepena, na jugu zemlje do 25 stepeni. Očekivana maksimalne dnevna temperatura je između 32 i 37 stepeni, na jugu zemlje do 38.

Prvog dana naredne sedmice, 8. avgusta, nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika uz ugodnije temperature u odnosu na prethodne dane, naručito u Bosni.

I pored nešto niži temperatura, upozorava Zavod, indeks UV zračenja će i dalje biti visok. Najniža temperatura vazduha uglavnom između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni.