Pogledajte kakvo vrijeme će biti narednih dana u RS

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo vrijeme uz više sunčanih perioda i sa temperaturom vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana sutra će biti pretežno sunčano uz prolaznu oblanost, dok je na krajnjem zapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak poslije podne.

Jutro će biti pretežno vedro uz malu oblačnost i maglom po kotlinama i riječnim dolinama sa temperaturom vazduha od šest do 11 stepeni, u višim predjelima od dva, dok će najviša dnevna biti od 14 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku do 23, a na planinama od 10 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 28. oktobra, ujutru će u sjevernim krajevima biti pretežno oblačno sa maglom ili niskom oblačnošću po kotlinama i riječnim dolinama koja se može zadržati do podneva, a tokom dana biće promjenljivo oblačno i suvo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 10, u višim predjelima od dva stepena, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu i jugoistoku oko 20, a na planinama od devet stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 29. oktobra, ujutru će biti svježe sa niskom oblačnošću ili maglom koja se može zadržati do podneva, a u višim predjelima pretežno vedro, dok će tokom dana preovladavati promjenljivo oblačno sa više sunčanih perioda na jugu i višim krajevima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do devet, u višim predjelima od jedan stepen, a najviša dnevna od 13 do 17, na jugu oko 19, a na planinama od devet stepeni Celzijusovih.

I u petak, 30. oktobra, biće promenljivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda, sa jutarnjom temperaturom vazduha od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena, a najvišom dnevnom od 12 do 18, na jugu oko 20, na planinama od devet stepeni Celzijusovih.