Pogledajte kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti promijenljivo i prohladno vrijeme sa najvišim dnevnim temperaturama od osam do 13 stepeni na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći kiša će uglavnom padati na sjeveru i istoku.

Sutra će biti oblačno sa mjestimičnom kišom, a na visokim planinama tokom noći biće uslova za slab snijeg.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 11 na planinama od nule, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu oko 17, na planinama od dva stepena Celzijusova.

U utorak, 12. oktobra, jutro će biti pretežno oblačno i hladno, na zapadu i jugu djelimično vedro, a na istoku sa slabom kišom koja prestaje do podneva.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno, na jugu i zapadu uglavnom sunčano.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 11 na planinama od nule, a najviša dnevna od osam do 13, na jugu do 17, a na planinama od tri stepena Celzijusova.

U srijedu, 13. oktobra, ujutro će biti uslova za maglu po kotlinama i riječnim dolinama, dok na planinama može biti slabog mraza.

Tokom dana biće sunčano uz promjenljivu dnevnu oblačnost, dok se uveče očekuje povećanje oblačnosti i uglavnom suvo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 10, na planinama od minus jedan, a najviša dnevna od osam do 13, na jugu i sjeveru do 16, na planinama od četiri stepena Celzijusova.

U četvrtak, 14. oktobra, tokom dana biće pretežno oblačno, uz ponegdje slabu i prolaznu kišu, uglavnom u južnim i istočnim predjelima, dok se uveče očekuje slaba kiša i u sjevernim krajevima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 10, na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 15, a na planinama od tri stepena Celzijusova.