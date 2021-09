Pogledajte kakvo vrijeme nas očekuje u petak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, te temperaturom vazduha od 22 do 27, na sjeveroistoku do 29 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, prije podne mestimično sa slabom kišom na sjeveru, te jugozapadu i jugu, gdje su moguće i lokalne nestabilnosti. U ostalim predjelima suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada i sjevera, pa će biti mjestimično sa kišom, a lokalno će biti uslova za pljuskove praćene grmljavinom, prvo na sjeverozapadu i zapadu, zatim na jugozapadu i jugu, nešto kasnije na sjeveroistoku, a prema večeri od centralnih predjela na istok.

Uveče se očekuje prestanak nestabilnosti, promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Djelimično na zapadu i sjeveru, te na krajnjem istoku ostaje oblačno, uz kišu mjestimično.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Posavini sjeverni, a u ostalim predjelima južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Čemerno i Ivan-sedlo 20, Gacko, Mrkonjić Grad, Nevesinje i Drvar 24, Sokolac i Livno 25, Foča 26, Trebinje, Srebrenica, Jajce i Sarajevo 27, Bileća, Novi Grad i Srbac 28, Prijedor, Višegrad, Neum i Zenica 29, Banjaluka, Zvornik, Gradačac i Mostar 30, te Bijeljina i Doboj 31 stepen Celzijusov.