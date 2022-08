Pogledajte kakvo vrijeme nas očekuje u prvim danima septembra

BANAJLUKA - Prvi dani septembra donose promjenljive vremenske prilike. Nakon kiše koja je posljednjeg avgustovskog dana padala u većini krajeva Republike Srpske, prvih dana septembra očekuje nas slično vrijeme.

U petak, 1. septembra, očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, dok će na zapadu biti nešto svježije uz kišu. U ostalim predjelima u prvom dijelu dana malo toplije uz kraće sunčane periode, a popodne i uveče kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predela. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18 stepeni Celzijusovih, na jugu do 21. Maksimalna temperatura vazduha od 22 na zapadu do 31 stepen na jugu i istoku, u višim predelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Za 2. septembar, najavljeno je promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, na jugu i istoku uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode. Od sredine dana postepeno razvedravanje, a na sjeverozapadu uz više sunčanog vremena. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 stepeni Celzijusovih do 27, na jugu do 29, u višim predelima od 18 stepeni.

Prvog dana vikenda, 3. septembra, na istoku se očekuje slaba kiša. Uveče i tokom naredne noći od sjeverozapada zemlje oblačno sa kišom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.