Pogledajte kakvo vrijeme očekujemo sljedeće sedmice

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

U Hercegovini je moguća i grmljavina u drugom dijelu dana. Na planinama padaće slab snijeg. Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 stepeni.

U nedjelju, 14. aprila u BiH biće oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslijepodne u Hercegovini je moguća grmljavina. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U BiH u ponedjeljak, 15. aprila biće pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje u Hercegovini. U jutarnjim satima i prijepodne ponegdje u Bosni s kišom. Poslijepodne ili u večernjim satima slabe kiše može biti još u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 9 do 14, na jugu od 16 do 20 stepeni.

U utorak, 16. aprila u Bosni jutro će biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.