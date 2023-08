Pogledajte koje će ulice biti zatvorene u Sarajevu zbog SFF

SARAJEVO - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Udruženju građana i umjetnika „Obala Art Centar" za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva, Zelenih beretki, Ćemaluša, Radićeva i Kulovića, radi održavanja Sarajevo Film Festivala, saopštila je Služba za protokol i press KS.

Od 11. avgusta od 22 časa do 12. avgusta do 2:30 na snazi je potpuna obustava saobraćaja, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih vozila organizatora, i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u ulicama: Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva - na dijelu od raskrsnice s ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice s ulicom Ćumurija, radi realizacije svečanog prijema zvanica i gostiju povodom otvaranja SFF-a.

Prema rješenju Ministarstva, potrebno je omogućiti izlaz iz garaže objekta Hotela Europa usmjeravajući vozila kroz saobraćajnicu Despićeva prema saobraćajnici Obala Kulina bana: u periodu od 11. avgusta do 18. avgusta u terminu od 17 do 24 sati i od ponoći do 2 sati, kao i 19. avgusta vremenskom terminu od ponoći do 2 sata potpuna obustava saobraćaja i parkiranja vozila, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih vozila organizatora, i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u sljedećim ulicama: Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva - na dijelu od raskrsnice s ulicom Vladislava Skarića do raskrsnice s ulicom Kulovića, Ćemaluša - na dijelu od raskrsnice s ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice s ulicom Branilaca Sarajeva, Ćumurija - na dijelu od raskrsnice s ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice s ulicom Zelenih Beretki. Omogućava se ulazak/izlazak korisnicima parking prostora u ulici Ćumurija kroz ulicu Ćumurija prema saobraćajnici Obala Kulina bana, Radićeva - na dijelu od raskrsnice s ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice s ulicom Branilaca Sarajeva.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnosnih uslova za odvijanje saobraćaja motornih vozila, pripadnici MUP-a će uspostaviti redovni režim saobraćaja.

Prema rješenju Ministarstva, zabranjuje se parkiranje u ulicama Branilaca Sarajeva i Zelenih beretki za vrijeme odobrene izmjene režima saobraćaja kompletnom dužinom saobraćajnice, a parkirana vozila na mjestima privremene izmjene režima saobraćaja bit će uklonjena uz intervenciju pripadnika MUP-a i angažiranjem nadležnih vučnih službi KJKP „Rad".

Alternativni pravci kretanja na dijelu potpune obustave saobraćaja su saobraćajnice koje se ukrštaju s dionicama trase kretanja učesnika.

Kako je navedeno u rješenju Ministarstva, potrebno je vršiti povremena propuštanja ranije parkiranih vozila radi izlaza prema alternativnim pravcima kretanja sa svih parking površina, čiji su priključci u spoju s ulicama u kojima je na snazi izmijenjeni režim saobraćaja.

Taksi štand u ulici Branilaca Sarajeva u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta Sarajevo za vrijeme izmjene režima saobraćaja biće dislociran na mjesto autobuskog stajališta naspram ulice Šenoina, a taksi štand u ulici Zelenih beretki premješten na prvi susjedni taksi štand koji nije obuhvaćen privremenom izmjenom režima saobraćaja.

Takođe, radi funkcionalnog i sigurnog odvijanja saobraćaja, u odobrenom periodu, biće izvršeno privremeno izmještanje terminala "Dom Armije", a kako je navedeno iz Ministarstva saobraćaja KS, potrebno je osigurati prisustvo nadležne službe svih operatera JGPP, koji će vršiti izmjenu režima linijskog javnog gradskog prijevoza, saopštila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.