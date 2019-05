Pogledajte koliko je kiše palo u protekla dva dana u gradovima širom BiH

SARAJEVO - Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne ili u večernjim satima padavine slabe i uglavnom prestaju.

U Hercegovini poslije podne sa lokalnim pljuskovima. Na planinama sa slabim snijegom. Očekivane padavine u toku 24 h: u većem dijelu između 10 i 25, lokalno do 30, a u ostatku zemlje od 2 do 10 l/m2.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 5 do 11, a na jugu od 16 do 21 °C.

Izmjerena količine padavina u proteklih 48 sati (mm): Bihać 137 mm, Banja Luka 111 mm, Bosanski Novi 91 mm, Mrkonjić Grad 89 mm, Sanski Most 79 mm, Jajce 73 mm, Prijedor 54 mm, Gradačac mm, Doboj 52 mm, Bugojno 45 mm, Neum 37 mm, Zenica 35 mm, Mostar mm, Bjelašnica 33 mm, Sarajevo mm, Bijeljina mm, Višegrad mm, Nevisinje 26 mm, Srebrenica 24 mm, Tuzla mm, Zvornik 22 mm, Livno 20 mm, Trebinje, Bileća, Čemerno 17 mm i Gacko 16 mm.