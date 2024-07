Pogledajte koliko ovog ljeta košta čuvena jablanička jagnjetina

Jablanica je poznata po mnogo čemu. Ipak, mnogima je prva asocijacija specijalitet po kojem je ovaj grad prepoznatljiv ne samo u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego i šire. Jagnjetina je često neizostavna u proputovanju ovim dijelom BiH, ali nisu je zaobišla neumoljiva poskupljenja u prethodnim godinama. Evo kakva je situacija sada.

U periodu prije širenja korona virusa cijena kilograma jagnjetine iznosila je 30 KM, nakon okončanja pandemije, u 2022. godini skočila je na 40 KM, da bi porasla i do 60 KM u prethodnoj godini.

U jeku sezone u 2024. godini, novinari portala N1 provjerili su kakva je aktuelna ponuda.

"Cijene se kod nas u ovoj godini nisu mijenjale, iako nam se desilo blago poskupljenje. Poslom smo prezadovoljni, a na njega gledamo i dugoročno, te moramo razmišljati i o domaćem stanovništvu. Nije fer dizati cijene u sezoni. Kod nas je sad kila janjetine 60 KM, ručak za četiri osobe, zajedno sa pićem i, recimo, krompirom, je nekih 120 KM. Ne planiramo mijenjati cijene, osim ako na tržištu nešto ne eskalira", govori Samir Đelmo, ispred jednog od desetak najpoznatijih jablaničkih restorana koji nude ovaj specijalitet.

Interes ne opada, a ne opada ni kvalitet, tvrdi on, dok napominje da je svim gostima na raspolaganju i mogućnost da posmatraju šta im se to od mesa siječe i kako se mjeri težina, te da izraze svoje želje – bez obzira da li će jesti u restoranu ili izvan njega.

Stranci najzadovoljniji gosti

O interesu, ističe Đelmo, govori i činjenica da ih, u prosjeku, ljudi dnevno pozivaju barem nekoliko puta kako bi upitali za cijene.

Domaći gosti su tradicionalno znatiželjni i odani specijalitetu, a stranci su najzadovoljniji gosti, dodaje on.

"Sitnice ih raduju i zadovoljavaju, poput susretljivosti. Najčešći strani gosti su Arapi, ima tu i Azijata, nedavno su tu bili Kinezi koje je oduševio način pripreme mesa", rekao je Đelmo.

Dok strance ne zamaraju cijene, to uglavnom nije slučaj sa domaćim gostima, pa treba naglasiti da se jedna porcija jagnjetine kreće oko 22 KM, salate od tri do 10 KM, različite vrste priloga variraju od jedne do pet KM, a pića koštaju koliko i, otprilike, u ostatku zemlje, pa ćete tako za kafu ili sokove dati oko tri KM.

