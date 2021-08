Pogledajte vremensku prognozu za početak avgusta

BANJALUKA - U Republici Srpskoj u naredna dva dana biće sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, dok su u četvrtak, 5. avgusta, moguće lokalne nepogode zbog padavina, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Noćas će biti svježije, a sutra ujutru vedro ili uz malu do umjerenu oblačnos. Tokom dana u sjevernoj polovini zemlje biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i istoku uz postepeno naoblačenje i mogućnost za po koji lokalni pljusak, a poslije podne oblačnije i na zapadu i sjeveru, gdje će mjestimično biti uslova za prolaznu kišu.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 32, lokalno na jugoistoku i jugu oko 35 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 4. avgusta, jutro će biti malo do umjereno oblačno, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima i veoma toplo, a poslije podne će doći do jačeg naoblačenja na jugozapadu i zapadu, gdje će uveče i u noći biti uslova za pljuskove.

U južnim predjelima uglavnom će biti suvo, a u centralnim krajevima ka krajnjem istoku biće, mjestimično, uslova za lokalnu kišu ili pljusak.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, lokalno na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.

U toku noći i u četvrtak, 5. avgusta, ujutro biće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu, a potom će se zona padavina širiti na centralni pojas zemlje i sve ka jugoistoku i istoku, te i na ostale predjele, dok su moguće i lokalne nepogode.

Tokom dana i večeri lokalno će biti pljuskova i grmljavine, a prestanak padavina se očekuje tokom noći na petak, 6. avgust.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna na zapadu od 23 do 25 stepeni, od centralnih krajeva do istoka i juga od 27 do 30, a lokalno na sjeveroistoku i jugu do 32 stepena Celzijusova.

U petak, 6. avgusta, tokom jutra i dana, uz dnevni razvoj oblačnosti u većini predjela, a uglavnom od jugozapadnih predjela ka planinskom pojasu na jugoistoku, biće pretežno oblačno, uz uslove za kišu ili pljusak.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusov.