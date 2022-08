Pogledajte vremensku prognozu za prvu polovinu avgusta

U poređenju s proteklim vikendom, sljedećih dana u Bosni i Hercegovini će biti više sunčanog vremena, a temperature vazduha će još malo porasti, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Iako će temperature biti u laganom porastu, ipak neće postojati velika opasnost od toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje stanovništva.

Kako navode, uslovi za pojavu lokalnih pljuskova postojaće na početku sedmice. Od sredine sedmice uslovi će izostati, prevladavaće sunčano i stabilno vrijeme.

Naglašavaju da sredinom dana treba povesti računa o UV zračenju i visokim temperaturama.

Očekivane minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od 13 do 19 stepeni Celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 24 stepena. Najviše očekivanje dnevne temperature biće između 28 i 33 stepena, na jugu do 36 stepeni.

Prema prognozi Zavoda, početkom sljedeće sedmice, prema raspoloživim sinoptičkim materijalima, u centralnim i južnim područjima zemlje moguće su slabe padavine. Ostatak sedmice trebalo bi da bude stabilno i sunčano.

Jutarnje temperature biće u rasponu između 14 i 19 stepeni u Bosni do 22 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 29 i 34 stepena u Bosni do 36 stepeni u Hercegovini.

Za sutra je prognozirano malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Očekivana jutarnja temperatura je od 11 do 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena.

U srijedu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena.

U četvrtak će, kako prognozira Zavod, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.