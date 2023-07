Pogoršanje vremena, stižu kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, a tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti koji će u većini krajeva donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz jače pljuskove, jak vjetar i moguću pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pljuskovi će se od sjevera premiještati ka istoku, a kasnije popodne i uveče će ponovo biti suvo sunčano, dok će na jugu biti sunčano i toplo tokom cijelog dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, na sjeveru tokom pljuskova prolazno jak.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena Celzijusova.