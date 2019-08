Pojačan saobraćaj prema moru, očekuju se gužve na granicama

BANJALUKA - Frekvencija vozila jutros je na skoro svim putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) pojačana, posebno prema moru, a i granica se prelazi uz kraća zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini graničnih prelaza.

Da bi izbjegli duža čekanja na graničnim prelazima, iz AMS-a pozivaju vozače da posjete internet stranicu Saveza i informišu se o stanju na prelazima.

Zbog najave veoma visoke dnevne temperature vazduha, vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave što češće pauze i da se snabdiju dovoljnim količinama tečnosti.

Učesnicima u saobraćaju se savjetuje da voze oprezno, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise.

Oprezna vožnja preporučuje se na dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih odrona, kao i na putevima na kojima se izvode radovi i gdje je obavezno poštivanje saobraćajne signalizacije.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta u Glamočanima, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen na putevima na području opštine Modriča, dionicama magistralnih puteva Modriča-Vukosavlje, Kotor Varoš-Obodnik, Polje-Brod, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, Bileća-Podosoje, Doboj-Poljice, te na regionalnim putnim pravcima Obudovac-Lončari i Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Do kraja ovog mjeseca u Banjaluci će biti izmijenjen saobraćaj zbog radova u NJegoševoj ulici, na raskrsnici sa Kupreškom ulicom.

Tokom ljetnog perioda, odnosno do 2. septembra, u Banjaluci će svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Na području FBiH zbog sanacionih radova na autoputu Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od dva kilometra vozila saobraćaju dvosmjerno.

Radovi su za danas najavljeni i na magistralnom putu Lašva-Travnik, kod mjesta Vitez. Vozila će do 18.00 časova, na ovoj lokaciji saobraćati naizmjenično, jednom trakom, tako da se očekuju gužve i duža zadržavanja.

U toku su radovi i kroz tunel Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje vozila prolaze naizmjenično, jednom trakom.

Zbog povremeno pojačanog saobraćaja tokom dana na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Do obustave saobraćaja na ovoj dionici dolazi u noćnim časovima od pola časa poslije ponoći do 1.30, pa od 2.00 do 3.30 sati i od 4.00 do 5.30 časova.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putema Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Zbog radova sporije se saobraća i na dionicama magistralnih puteva Semizovac-Olovo-Kladanj, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Srbljani-Cazin.