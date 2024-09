Pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, a frekvencija vozila umjerenog je intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim časovima pojačana.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske ističu da magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te vozačima skreću pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz i savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Milići - Vlasenica i Vlasenica - Han Pijesak.

Na dionici regionalnog puta Šepak - granica Republike Srpske /BiH/Srbije /Šepak/ i na mostu preko Drine zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska mosta, na mostu se istovremenoo mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Izmjene u saobraćaju su, zbog radova, i na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca.

Radovi su u toku i na putevima Dobro Polje - Miljevina, Sastavci-Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić-Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Na dionici magistralnog puta Lončari - granica Republike Srpske/Brčko distrikt zbog deminerskih radova od 8.00 do 15.00 časova saobraćaj će biti obustavljan u trajanju od 30 minuta i 15 minuta propuštanja vozila u dva intervala.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na regionalnom putu Istočno Sarajevo - Trebević - Brus, na lokalitetu Zlatište, opština Istočni Stari Grad, od 11.00 do 15.00 najavljeni su privremene kraće obustave saobraćaja jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog radova na mostu izmijenjen je režim saobraćaja na dionici regionalnog puta Piperi - Mačkovac.

Za vrijeme obustave, vozila teža od 3,5 tona biće preusmjerena na alternativne putne pravce Mačkovac - Čelić i Piperi - Lukavica - Brnjak, a vozila do 3,5 tone ukupne mase na lokalne puteve preko Mačkovca i Vakufa.

Na području FBiH na magistralnom putu Maglaj - Kosova - Doboj zbog radova na dvije lokacije saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

S obzirom da je riječ o izrazito frekventnoj dionici, na mjestu radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

U toku je rekonstrukcija mosta u mjestu Stupari, na magistralnom putu Kladanj - Živinice, tako da vozila saobraćaju naizmjenično, uz postavljene semafore.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Prozor/Rama - Jablanica, Foča - Ustikolina i Tarčin - Konjic.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

