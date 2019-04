Pojačana inspekcija tokom republičkih praznika

BANJALUKA - Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banjaluka Janko Kecman najavio je pojačane kontrole Tržišne inspekcije i Komunalne policije tokom republičkih praznika i istakao da će svi koji se ne budu pridržavali propisa o radnom vremenu biti sankcionisani.

Kecman je Srni rekao da 1. i 9. maja od ponoći do 24.00 časa mogu da rade pekare, dragstori, trgovinski objekti na autobuskoj i željezničkoj stanici i benzinskim pumpama, dok trgovine pogrebnom opremom mogu da rade od 8.00 do 21.00 čas.

"Na Međunarodni praznik rada, u srijedu 1. maja, u skladu sa zaključkom gradonačelnika, mimo odluke o određivanju radnog vremena, u vremenu od 7.00 do 12.00 časova mogu da rade i prodajni objekti samostalnih preduzetnika koji se bave trgovinom na malo mesom i ribom", naveo je Kecman.

On je istakao da je radno vrijeme poslovnih subjekata 2. maja regulisano kao rad nedjeljom.

"Na Dan pobjede nad fašizmom 9. maja, od 7.00 do 12.00 časova mogu da rade prodavnice mještovite robe, prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i ribom i prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem /cvjećare/", objasnio je Kecman.

On je dodao da su, prema republičkom Zakonu o praznicima, kazne za nepoštovanje odluke o radnom vremenu rigorozne.

Kecman je rekao da kazna za pravno lice iznosi 2.000 do 15.000 KM, da su za odgovorno lice u pravnom licu kazne od 150 do 2.000 KM, a za samostalne preduzetnike od 500 do 1.500 KM.

On je istakao da će ugostiteljski objekti raditi u skladu sa odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banjaluke.

Imajući u vidu da stižu praznici koje dosta građana provodi na otvorenom, Gradska uprava apelovala je da sugrađani budu pažljivi prilikom paljenja vatre, te da sav otpad nipošto ne ostavljaju u prirodi, već da ga sakupe i propisno odlože.

Iz gradskog Odjeljenja za opštu upravu saopšteno je da Gradska uprava neće raditi 26. i 29. aprila, odnosno na Veliki petak i Vaskršnji ponedjeljak.

Gradska uprava neće raditi ni u dane republičkih praznika 1. i 2. maja, Međunarodnog praznika rada, te 9. maja, kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom.