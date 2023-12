Pojačana kontrola zbog pirotehnike: Kazne do 1.200 KM

SARAJEVO – Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo od danas, pa sve do 15. januara, provodiće pojačane sigurnosne mjere i kontrole na području Kantona Sarajevo, gdje se povodom nastupajućih praznika očekuje veliki broj dolazaka domaćih i stranih turista.

Građanke i građane Kantona Sarajevo, ali i sve goste, podsjećaju da je Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira predviđena novčana kazna u iznosu od 300 do 900 KM za prekršaj protiv osobe koja na javnom mjestu posjeduje, pali, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa. Ukoliko to rade djeca i maloljetnici, njihovi roditelji ili staratelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM.

„Skrećemo pažnju na činjenicu da je usljed korištenja pirotehničkih sredstava moguće zadobiti teške opekotine, teško oštećenje sluha i vida, kao i povrede prstiju i cijele šake, koje mogu rezultirati trajnim invaliditetom. Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo apeluje na sugrađane da ne koriste i da ne omogućavaju djeci i maloljetnicima korištenje pirotehničkih sredstava, te da svi iskažemo odgovornost prema osjetljivim kategorijama našeg društva i sugrađanima s različitim zdravstvenim problemima koje zvučni i svjetlosni efekti pirotehničkih sredstava posebno uznemiravaju. Takođe, dokazane su i izuzetno štetne posljedice pirotehničkih sredstava na zdravlje i dobrobit životinja“, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će, kao i prethodnih godina, ostvariti saradnju s Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove u aktivnostima suzbijanja nelegalne distribucije i korištenja pirotehničkih sredstava na području Kantona Sarajevo.

