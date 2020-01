Pojačane gužve na izlazu iz BiH

SARAJEVO - Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim zadržavanja zasad nisu duža od 30 minuta.

Na magistralnom putu Zenica - Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od pet do 21 čas. U vremenu od 21 čas do 00.30 vozila se pet sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Jajce - Crna Rijeka, Sarajevo - Trnovo (Krupac) i Ključ - Bosanski Petrovac (Lanište).

Zbog nestabilnog vremena, te povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa se na vozače apeluje da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.

Iz bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko - Gunja, navode iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba.