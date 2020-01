"Pojava koronavirusa u BiH umjereno vjerovatna"

SARAJEVO - Pojava koronavirusa u BiH je umjereno vjerovatna, vrši se nadzor svih putnika koji dolaze iz Kine, a preporuka građanima BiH je da izbjegavaju putovanja u tu zemlju, poručeno je sa današnjeg sastanka nadležnih službi o mjerama prevencije širenja ovog virusa koji je održan u Sarajevu.

Zbog aktuelne situacije s koronavirusom, u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održan je sastanak sa Graničnom policijom, sanitarnim institucijama i zavodima, kao i s Ministarstvom inostranih poslova.

Pomoćnik Federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez istakao je da je do sada utvrđen virus u 15 zemalja u svijetu, od kojih je devet u Evropi.

"Svakodnevno smo u kontaktu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Sve vrijeme imamo saradnju s Graničnom policijom. Imamo nadzor i nad kompanijama koje imaju radnike kineskog državljanstva. Mi ne isključujemo mogućnost pojave, a vjerovatnoća je, prema svjetskim istraživanjima, umjereno vjerovatna", rekao je Čerkez.

On je dodao da je dosta nepoznanica u vezi s virusom.

Veterinarski fakultet u Sarajevu, rečeno je na sastanku, ima sve potrebne aparate za detekciju svih koronavirusa.

"Trenutno nema nikakvih znakova da se virus može zateći kod životinja, posebno kućnih ljubimaca", potvrdio je Teufik Goletić sa Veterinarskog fakulteta.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar rekao je da je vrijeme da građani povedu računa o osnovnoj higijeni, te da to može dati najbolje rezultate.

"To su one mjere koje izgledaju na oko vrlo jednostavne. Vakcine još nema. Dok do toga ne dođe, imamo osnovne mjere za sprečavanje širenja bolesti. Izdali smo niz preporuka, a i ulasci kineskih državljana su propraćeni", istakao je Pehar.