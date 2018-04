Pojedine službe hitne pomoći u RS na muci, potrebni sanitetska vozila i kadar

BIJELJINA, TREBINJE - Službe hitne pomoći u Republici Srpskoj kubure sa sanitetskim vozilima, a neke i sa kadrom.

Tako Nevena Todorović, pomoćnica direktorice za medicinske poslove u Domu zdravlja Banjaluka, kaže da imaju potrebu za većim brojem sanitetskih vozila zbog velikog broja intervencija.

"Zbog toga smo u ovoj godini iz budžetskih sredstava grada Banjaluka kapitalnim grantom planirali nabavku sanitetskog vozila s kompletnom medicinskom opremom", rekla je Todorovićeva i dodala da trenutno raspolažu sa sedam sanitetskih vozila, od kojih se četiri koriste u Službi hitne medicinske pomoći, a tri za prevoz pacijenata prema zdravstvenim ustanovama izvan Banjaluke.

Istakla je da oprema u ambulantama zadovoljava potrebe radnog procesa i da su plate radnika zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama definisane Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS.

Vaso Mijanović, v.d. direktora Doma zdravlja Trebinje, pri kome djeluje Hitna pomoć, kaže da je ovoj službi najveći problem kadar, te da im nedostaje jedno sanitetsko vozilo, dok su ostalom opremom u Hitnoj pomoći zadovoljni.

"Ono što predstavlja problem je da Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbjeđuje novac samo za 2,82 medicinske ekipe, odnosno računa se jedna ekipa na 10.000 stanovnika, a nama je zbog razuđenosti teritorije grada neophodno minimalno pet timova i toliko ih imamo da bismo obezbijedili 24-časovno radno vrijeme", rekao je Miljanović i dodao da nedostajuća sredstva za pet timova nadoknađuju na uštrb drugih stvari, jer ih moraju obezbijediti iz sopstvenih izvora.

"Što se tiče sanitetskih vozila, iako imamo dva, neophodno nam je još bar jedno da bismo mogli u potpunosti biti pripravni, naročito u ljetnom periodu, kada je u Trebinju velika gužva i fluktuacija turista, pa je povećan broj i saobraćajnih i drugih nezgoda", istakao je Miljanović. Na svu sreću, kako objašnjava, Dom zdravlja i Bolnica Trebinje su pod istim krovom, pa u slučaju kvara lako mogu pozajmiti bolničko vozilo.

Dubravka Savić, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina, ističe da imaju veliki obim posla, kojeg je svakim danom sve više. Sa devet ljekara koji rade u Hitnoj pomoći, kako kaže, pokrivaju sve potrebe građana Bijeljine.

"Ali uvijek postoji potreba za dodatnim kadrom", objašnjava ona. Ističe da je zadovoljna uslovima rada i entuzijazmom radnika u Hitnoj pomoći u Bijeljini.

"Radimo u noćnim smjenama, svi znamo koliko je to teško, naporno i odgovorno, to je stresan posao. Platama nismo zadovoljni, one bi trebalo da budu veće s obzirom na posao, stres i rizik kojem smo izloženi", rekla je Savićeva. Istakla je da ukupno imaju osam sanitetskih vozila, čija je prosječna starost između četiri i pet godina.

"Vozila su opremljena opremom za hitne intervencije i mogu da podmire potrebe koje pokriva Hitna pomoć. Zadovoljni smo i opremom u ambulantama, koja je nova, a prostorije Hitne pomoći su nam proširene", rekla je Savićeva.