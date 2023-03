Poklon za dobrovoljne davaoce krvi - aplikacija KAPP

Mobilna aplikacija za dobrovoljne davaoce krvi „KAPP“ predstavljena je na konferenciji za novinare, koja je održana 13. marta 2023. godine u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, a iza čije realizacije ponosno stoje kompanija Mtel i agencija Aquarius.

Na inicijativu dobrovoljnih davalaca krvi i Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, društveno odgovorne kompanije udružile su svoje resurse i omogućile, kroz mobilnu aplikaciju „KAPP“, jedinstvenu bazu i izvor tačnih informacija koje se tiču doniranja i trenutnih zaliha krvi, kao i hitnih slučajeva kojima je neophodna ova dragocjena tečnost.

Direktorka Zavoda, Gordana Guzijan u svom obraćanju istakla je koliku će važnost imati ova mobilna aplikacija kako za Zavod i dobrovoljne davaoce, tako i za sve ostale građane: „Zahvaljujući kompaniji m:tel i Aquarius, zajedničkim trudom i naporom uspjeli smo da pokrenemo mobilnu aplikaciju „KAPP“ koja ima za cilj da od davalaca koji se registruju i instaliraju aplikaciju na svojim mobilnim telefonima što brže i što lakše stignu do informacija Zavoda o našim redovnim aktivnostima ali i o vanrednim situacijama i o vanrednim potrebama. Informacije će biti selektovane prema onim grupama davalaca prema mjestu njihovog boravka da mogu da dođu do najbliže službe za transfuziju i da daruju krv kada je to potrebno. Nadam se da ćemo sa uvođenjem savremenih tehnologija znatno unaprijediti rad našeg Zavoda i poboljšati našu saradnju i komunikaciju sa donatorima“.

Direktorka agencije Aquarius Brankica Janković, skrenula je pažnju na važnost pružanja podrške zajednici i učestvovanja u ovakvim i sličnim projektima koji su od velikog značaja za širu javnost. „Nama je bilo veliko zadovoljstvo što smo uopšte dobili priliku da radimo na jednoj ovakvoj aplikaciji. S obzirom da je nama 30 godina rada agencije, ova godina nam je posvećena radu na raznim stvarima koje će dati doprinos zajednici. Hvala gospođi Trivan koja generalno prepoznaje sve inovativne ideje koje niknu u našim redovima i vrlo ih nesebično podrži“. Janković je pozvala medije da potraže više informacija o aplikaciji na stranici www.kapp.ba te da svi skupa uložimo dodatni napor da je promovišemo, jer je jako važno promovisati dobrovoljno davanje krvi kao čin. „Mi smo jako srećni što je ova ideja nikla u našim redovima, jer i kompanija Mtel i naša mala kompanija Aquarius imaju veliki broj davalaca krvi tako da niče iz pravih mijesta“, dodala je Janković.

Medijima se obratila i generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan. Doprinos ove kompanije u razvoju digitalnog društva i inovativnih tehnologija je nemjerljiv, a uvijek je prisutna u zajednici i kada su u pitanju društveno odgovorne akcije i pomoć zdravstvenom sistemu i građanima širom BiH. „Drago mi je što Mtel stoji iza ove inicijative, prvenstveno što smatramo da je društvu potrebno vratiti dug, a to činimo kroz razne aktivnosti, kao što je naša akcija Niste sami. Drugi razlog je taj što podržavamo inovativne tehnologije pa je logično da u 21. veku na najracionalniji način podstaknemo ljude da daju krv, te da to učine na pravi način, u pravom trenutku kada je nekom potrebno. Treći razlog je što je naša kompanija, što malo ljudi zna, jedan od lidera u unutrašnjoj organizaciji u kojoj veliki broj zaposlenih dobrovoljno donira krv. Oni se i danas nalaze ovde i u ovom trenutku daju krv. Osnivač Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Banjaluke je zaposlen u kompaniji Mtel. Tu kulturu pomaganja gajimo u našoj kompaniji i nadamo se da ćemo je na ovaj način promovisati u čitavom društvu, podržavajući aplikaciju ali i dajući sami primer drugima. Za razliku od mojih kolega ja sam neko ko je redovni primalac krvi tako da jako poštujem te ljude i ovo je način da im se javno zahvalimo i da ih javno pozovemo da nastave to da čine za nas kojima je to potrebno“, istakla je Trivan i direktorki Zavoda, gospođi Guzijan simbolično uručila poklon tablet sa administrativnim panelom za upravljanje “KAPP“ aplikacijom.

Foto: Ustupljena fotografija

Povodom današnjeg predstavljanja mobilne aplikacije „KAPP“ zaposleni kompanije Mtel i agencije Aquarius donirali su krv. Među njima bio je i Đuro Ožegović jedan od lidera kada je u pitanju darivanje krvi i inicijator mnogobrojnih humanitarnih akcija. Zajedno sa svojim kolegama redovno daruje krv u okviru Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi kompanije Mtel koji je osnovan još 1997. godine i broji preko 100 aktivnih članova zaposlenih u ovoj kompaniji, a osnivač je i Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Grada Banjaluka. Đuro je danas 70. put donirao svoju krv.

Dobrovoljni davaoci krvi oduvijek su važili za tihe heroje koji nesebično pomažu ljudima u životnoj opasnosti. Mi im na ovaj način iskazujemo zahvalnost.

Budite i vi dio zajednice koja će pomoći širenju ove vijesti.

Aplikacija je dostupna za preuzimanje u App Store, Google Play, te AppGallery prodavnicama, a može da se preuzme i putem linka (www.kapp.ba).