Pokretni mamograf omogućio pregled za 150 žena

TUZLA - Oko 150 žena uradilo je mamografske preglede pomoću pokretnog mamografa, koji je tri dana bio na jednom punktu u Lukavcu i na dva u Tuzli.

Osim mamografskog pregleda, žene su obavile razgovor sa ginekologom, a izvršile su i mjerenje krvnog pritiska i mjerenje nivoa šećera u krvi.

Pokretni mamograf već nekoliko godina obezbjeđuje Mreža "Think - pink - Zajedno smo jedno", koja sa raznim udruženjima širom Bosne i Hercegovine omogućava mamografski pregled.

Udruženje žena Tuzle jedno je od udruženja koja su vrlo aktivna u borbi protiv karcinoma dojke.

Magbula Trle, koordinatorica Sekcije za borbu protiv karcinoma dojke, istakla je važnost preventivnih pregleda.

"Žene treba da vode računa o svom zdravlju i da idu redovno na ultrazvučne i mamografske preglede kao i da rade samopreglede. Samopreglede treba da rade žene od 18. godine pa nadalje, a mamografske poslije 40. godine. Veoma je bitno da to bude redovno da se ne dovedu u situaciju da bude kasno", kazala je Trle.

Jedna od žena koja brine o svom zdravlju i obavlja redovno preglede je Bahrija Hodžić, koja je apelovala na sve žene da se redovno kontrolišu.

"Udruženje je uradilo fin gest za nas žene da možemo kontrolisati dojke. To je za mene velika stvar, jer volim kontrolu svog zdravlja, ne samo kontrolu fizičkog izgleda, već zdravlja", rekla je Hodžićeva.

Pokretni mamograf od velike je koristi i za žene iz ruralnih naselja pa je tako ovaj značajan pregled obavilo oko 50 žena iz Turskog Lukavca, Puračića i Devetaka, kod Lukavca. Osim toga, šansu da kontrolišu zdravlje dobilo je i 20 mještanki Par Sela, kod Tuzle.

"Veoma je važno podići svijest žena o ranoj prevenciji i brizi o svom zdravlju. Još jednom se od srca zahvaljujemo što nam je omogućeno da budemo dio ove važne priče", rečeno je iz Udruge žena "Snaga Timuna" iz pomenutog naselja, a čije su članice izvršile preglede.

Osim besplatnih pregleda, u Tuzli je organizovana i simbolična registracija od deset KM kojom građani pomažu da se podiže svijest o karcinomu dojke te učestvuju u šetnji za ozdravljenje "Race for the Cure", koja će biti održana 25. septembra u Sarajevu u organizaciji Mreže "Think pink - Zajedno smo jedno". Prikupljena sredstva su od izuzetnog značaja, s obzirom na to da svake godine u Evropi bude dijagnosticirano 500.000 novih slučajeva oboljenja od karcinoma dojke, a 130.000 osoba, nažalost, izgubi život. U Bosni i Hercegovini godišnje se otkrije od 1.000 do 1.400 novih slučajeva karcinoma dojke, a godišnje od ove bolesti u našoj državi umire oko 500 žena.

Iako se stalno potencira da je bitno da žene vrše redovne preglede, postavlja se pitanje kako da ih vrše ako nemaju mogućnosti za to. Primjera radi, već duže vrijeme su duge liste čekanja za mamografski pregled u Domu zdravlja Tuzla, a situacija nije ništa bolja ni u drugim zdravstvenim ustanovama.