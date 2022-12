Pola penzije potroše da bi je podigli

DRINIĆ, GLAMOČ, BOSANSKI PETROVAC - Nakon Bosanskog Petrovca, mještani opština Drinić u Republici Srpskoj i Glamoča u Federaciji BiH ostali su bez ijedne poslovnice banke.

Drago Kovačević, načelnik opštine Drinić, rekao je za "Nezavisne" da je istina da je zatvorena poslovnica banke te da to predstavlja ogroman problem za ovu malu lokalnu zajednicu.

"Problem je i taj što nemamo autobuskih linija za Banjaluku, koja je udaljena nekih 120 kilometara. Prva sljedeća opština u Republici Srpskoj koja ima banku je Ribnik, a on je udaljen 62 kilometra, te Mrkonjić grad oko 80 kilometara. Najbliža poslovnica banke koja je egzistirala u našoj lokalnoj zajednici nalazi se u Banjaluci, tako da, na primjer, penzioneri koji nisu stigli da prebace svoje penzije u poštu sad moraju ići do Banjaluke da bi podigli penziju. Sad zamislite koliki je to problem, posebno za one sa najnižom penzijom od 230 KM, a neki prevoznici traže do 100 KM da ih odvezu do Banjaluke i vrate nazad. To je skoro polovina njihove penzije", pojašnjava Kovačević.

Dodao je da je dodatni problem to što je u susjednom Bosanskom Petrovcu, sa druge strane entitetske linije, takođe nedavno ugašena jedina poslovnica banke.

"Nudimo dobre uslove za banke koje dođu u Drinić. Tu je besplatan poslovni prostor koji dajemo na korištenje, zatim čuvarsku službu. Taj prostor je pokriven video-nadzorom. Bili smo spremni i u okviru zakonskih nadležnosti da damo neku subvenciju za određene troškove za koje to možemo. Pregovarali smo, ali nije bilo zainteresovanih da dođu i otvore poslovnicu. Mislim da se bez pomoći države ovaj problem ne može riješiti", istakao je Kovačević.

Banka će uskoro da se zatvori i u opštini Glamoč, a Nebojša Radivojša, načelnik ove lokalne zajednice, kaže da je to jedina banka koja je radila te da će ostati samo bankomat.

"Najveći problem će stvoriti ugostiteljskim radnjama i firmama koji svakodnevno moraju da polažu pazare na svoje račune. Ovo će biti problem i za penzionere, ali i sve ostale građane. Najbliža banka je u Livnu, koje je udaljeno tridesetak kilometara. Razgovaramo i sa drugim bankama, ali nažalost, niko još nije zainteresovan da dođe", naveo je Radivojša za "Nezavisne".

Podsjećamo, kako smo nedavno pisali, i opština Bosanski Petrovac ostala je bez jedine poslovnice banke, pa je tako u problem sa korištenjem bankarskih usluga došlo oko 6.000-7.000 ljudi u ovoj lokalnoj zajednici.

Nemanja Davidović, predsjednik Opštinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu, tada je rekao za "Nezavisne" da ne znaju prave razloge zbog kojih je zatvorena ova poslovnica, već su samo dobili obavještenje od rukovodstva banke da oni više neće koristiti usluge poslovnog prostora koji su im dodijelili iz lokalne zajednice.

"Ovo je njihova interna odluka i mi nismo mogli to da spriječimo niti da išta uradimo u vezi s tim pitanjem. Zatvaranje jedine poslovnice banke stvorilo je veliki problem za stanovništvo. Pregovaramo s nekim bankama da otvore poslovnicu, ali to još nije ozbiljno da bi izašlo u javnost", kazao je tada Davidović.