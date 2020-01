Poledica i magla na putevima

BANJALUKA - Kolovozi na većini puteva u Republici Srpskoj su vlažni i klizavi, a poledice posebno ima u višim predjelima i preko prevoja, te preko mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla jutros smanjuje vidljivost na putevima Bihać-Bosanski Petrovac, Maglaj-Žepče-Zenica-Sarajevo, Jajce-Donji Vakuf-Bugojno i Novi Travnik-Bugojno-Kupres, te mjestimično uz rijeke Savu i Spreču, saopšteno je iz Bihamka.

Povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog radova u svrhu istraživanja danas će biti povremeno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Velečevo-Čađavica, od 9.00 do 12.00 časova i na dionici regionalnog puta Šipovo-Novo Selo od 14.00 do 15.30. Saobraćaj će se odvijati usporeno, jednom trakom i regulisaće ga policijski službenici.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, saobraćaj se odvija jednom trakom, zbog sanacije kolovoza.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na tom magistralnom putu.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika usporeno je odvijanje saobraćaja, naizmjenično jednom trakom, zbog aktiviranog klizišta.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, a od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel je obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj za teretna vozila i autobuse obustavljen je na graničnom prelazu Brčko-Gunja, zbog bezbjednosnih razloga.