Poledica na kolovozima, magla uz rijeke i u kotlinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros ima poledice na kolovozima u višim predjelima, preko prevoja, kao i na mostovima, nadvožnjacima i prilazima tunelima, a uz rijeke i u kotlinama mjestimično je maglovito, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku su radovi na auto-putu Banjaluka-Gradiška u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, te na magistralnim putnim pravcima Brčko-Bijeljina, na dionici Brčko-Donja Bukovica, Drinjača-Konjević Polje, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, kao i na regionalnim putevima Crna Rijeka-Bjelajce i Šekovići-Caparde.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmijenjen je režim saobraćaja na ovom pravcu.

U Banjaluci će danas povodom proslave Dana Republike Srpske potpuno biti obustavljen saobraćaj od 9.30 do 10.40 časova u Ulici aleja Svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice vladike Platona, a od 10.30 do 11.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od Ulice aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Saobraćaj će biti obustavljen od 11.00 časova pa nadalje po potrebi u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana, u Kninskoj ulici, kao i u Ulici Marije Bursać i u Ulici Milana Tepića na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Kninske ulice.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.