Poledica na putu, vozači oprez

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na poledicu, naročito na dionicama u višim predjelima, preko prevoja i mostova, kao i na prilazu tunelima.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija po pretežno suvim kolovozima, ali dodatan oprez se zbog magle savjetuje na putnim pravcima u kotlinama i duž riječnih tokova, dok je na pojedinim putnim pravcima povećana opasnost od odrona.

Zbog izvođenja minerskih radova sutra će povremeno od 9.00 do 15.00 časova dolaziti do obustave saobraćaja na lokalitetu Zlatište-Trebević na regionalnom putu Istočno Sarajevo-Trebević-Pale u maksimalnom trajanju do deset minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Karakaj dva-Drinjača, Bijeljina-Šepak u mjestu Patkovača, Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše /granica Srpske i FBiH/, Johovac-Rudanka, Drinjača-Milići-Vlasenica, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, te u Prijedoru gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice.

Klizišta usporavaju odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare /Mačkovac/-Čelić, Šekovići-Caparde, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica u mjestu Strike, kao i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH radovi usporavaju saobraćaj na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk. Na ovoj lokaciji saobraćaj se svakog dana odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, a od 21.00 do pola časa poslije ponoći vozila prolaze naizmjenično, dok je od pola časa poslije ponoći do 5.00 ujutro saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila ukupne mase do sedam i po tona koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije se zbog radova saobraća i na magistralnim putnim pravcina Ključ-Bosanski Petrovac preko prevoja Lanište, Srebrenik-Orašje kroz tunel Ormanica, Doljani-Metković i Jajce-Crna Rijeka na lokalitetu Zdaljevac.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja. I dalje je na snazi zbog bezbjednosnih razloga obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse preko graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.