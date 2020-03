Policajci na konjima u parku Mladen Stojanović upozoravaju građane

BANJALUKA - Policajci na konjima danas su u parku Mladen Stojanović u Banjaluci upozoravali građane, koji su bili u većim grupama, da se raziđu zbog restrikcija koje su uvedene nakon širenja virusa korona.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao da je Grad Banjaluka zatražio pomoć Ministrastva unutrašnjih poslova Republike Srpske kako bi se spriječilo javno okupljanje građana na izletištima i u parkovima.

“I pored sugestija koje smo upućivali i dalje je vidljiv veliki broj građana na izletištima. Zdravstveni radnici kažu da je zdravije prošetati vani, ali to ne znači da treba da se prave žurke, roštiljanja i slično. Nismo ništa napravili ako imamo 1.000 ljudi u parku Mladen Stojanović, koji mogu da zaraze jedni druge i onda da to prenesu dalje svojim ukućanima, komšijama i prijateljima. To želimo da izbjegnemo i zato je prevencija veoma važna. Neodgovorno je ponašanje ako se nastave okupljanja na tradicionalnim izletištima”, rekao je on.

(RTRS)