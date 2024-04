Policajci u humanoj misiji, očekuju pomoć sugrađana

​ZVORNIK - Policajci iz Zvornika Predrag Subotić i Vladan Mitrović krenuli su jutros u humanu misiju da istrče ultramaraton i prikupe što više sredstava za liječenje sugrađanke Jele Makrović Ristanović, koja je oboljela od karcinoma.

Subotić je rekao da će istrčati ultramaraton od 180 kilometara od Zvornika do Bijeljine i dalje do Ugljevika, gdje će biti pauza, te da će sutradan biti nastavljeno putovanje do Tuzle i nazad do Zvornika.

Ristanovićevoj je potreban novac za liječenje u Turskoj, a dva pripadnika Policijske uprave Zvornik odlučili su da pomognu.

Namjera im je da po povratku u Zvornik simbolično prodaju svaki pretrčani kilometar i tako prikupe dio novca koji je potreban za liječenje.

Subotić se nada da će sugrađani podržati ovu humanu akciju, te ukazao da je ranije učestvovao u akciji prikupljanja pomoći za djecu sa zdravstevenim problemima.

Mitrović je istakao da se u ovu humanu akciju uključio na poziv kolege Subotića s ciljem da pomognu Ristanovićevoj.

"Hoću da dam doprinos ovoj humanoj akciji učešćem u ultramaratonu i uplatom određenog iznosa", rekao je Mitrović, prenosi Srna.

Subotića i Mitrovića su ispred Policijske uprave na ultramaraton ispratili članovi porodice, prijatelji i kolege.

