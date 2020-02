Policija dnevno u RS uhvati devet vozila bez registracije

​BANJALUKA - Na putevima Republike Srpske tokom prošle godine iz saobraćaja je prosječno dnevno isključeno osam do devet vozila zbog isteka registracije, međutim stručnjaci za bezbjednost saobraćaja smatraju da je taj broj daleko veći jer postoji veliki broj neevidentiranih vozača koji upravljaju neregistrovanim vozilima u ruralnim područjima.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova RS kažu da je u toku prošle godine na području RS zbog isteka registracije preko 30 dana iz saobraćaja isključeno 3.097 vozila, dok su u 2018. godini iz istog razloga isključena 3.132 vozila.

Milenko Jaćimović, član Savjeta za bezbjednost saobraćaja Banjaluka, rekao je da ovaj problem nije bezazlen, jer vozilo koje nije registrovano uglavnom nije ni tehničko ispravno.

On kaže da još jedan značajan problem nastaje kada dođe do saobraćajne nezgode u kojoj je jedan od učesnika vozio neregistrovano vozilo, a bio je krivac, pa dolazi do znatne komplikacije kad je u pitanju oštećeno lice koje vozi potpuno tehnički ispravno i registovano vozilo. U tom slučaju lice koje je vozilo registrovano vozilo ne može naplatiti štetu, već putem drugih zakonskih osnova traži svoja prava.

"Ako se dokaže potpuna opravdanost, u tom slučaju Zaštitni fond RS sanira štetu oštećenom licu, te Fond onda tuži i pokreće parnicu protiv lica koje je vozilo neregistrovano vozilo. Naravno i oštećeni mora podnijeti tužbu i parnicu protiv lica koje je upravljalo neregistrovanim vozilom", pojašnjava Jaćimović.

Jaćimović ističe da je primjetan znatan broj vozača koji upravljaju neregistrovanim vozilima ili vozilima bez tablica na ruralnim područjima gradova i opština, gdje su izuzetno male kontrole od strane saobraćajne policije.

"Smatram da je taj broj neregistrovanih vozila daleko veći, jer na selima možete voziti nekoliko godina da vas saobraćajna policija ne kontroliše. Nama su se žalili i građani sa ruralnih područja da znatan broj njihovih komšija i sugrađana upravlja vozilima bez tablica, koja su samim tim neregistrovana, a onda postoji i sumnja da su ona tehnički ispravna", kaže Jaćimović.

Dodaje da se radi o kompleksnom i ozbiljnom problemu, te da su danas aktivnosti saobraćajne policije u većoj mjeri usmjerene na kontrolu prisustva alkohola, na brzinu kretanje, dok je kontrola neregistovanih vozila na ruralnim područjima minimalna, pa je apelovao da bi trebalo poboljšati tu kontrolu na selima.

Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore RS, kaže da je vozač dužan da u roku od 30 dana vrati registarske tablice u policijsku stanicu ako mu je istekla registracija.

"Međutim, praksa je sasvim drugačija, ljudi zadržavaju registarske tablice na svojim vozilima iako nisu registrovana. Veći je problem u rubnim područjima sa neregistrovanim vozilima nego u gradskim. Kada vozačima istekne registracija, oni sebi ostave registarske oznake, te im tako služe za, na primjer, vožnju od svog doma do imanja. Niko ih ne zaustavi godinama i oni koriste te registarske tablice iako nisu osigurani", kaže Durmić za "Nezavisne" i dodaje da, prema podacima koje imaju od prošle godine, na putevima u RS više je od 10 odsto neregistrovanih vozila.

Kazne do 1.000 KM

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, za vozače koji upravljaju neregistrovanim motornim vozilom predviđene su kazne između 400 i 1.000 KM.

Pored ove novčane kazne postoji i zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole na period od dva do šest mjeseci, kao i kazneni bodovi.