Policija na ulazu u Ključ: Migrantima ne dozvoljavaju ulazak u Kanton

KLJUČ – Na ulasku u Ključ, odnosno na entitetskoj liniji razdvajanja između Republike Srpske i Federacije BiH, policijska patrola provodi nove mjere Kriznog štaba Unsko-sanskog kantona prema kojima je migrantima zabranjen ulazak na područje tog kantona.

Prema navodima policijskih službenika, situacija na terenu se, što se njih tiče, nije previše promijenila, jer su i ranije kontrolisali autobuse i sumnjive kamione ili putnička vozila koji su ulazili u USK, s tim da sada, ukoliko pronađu migrante, ne dozvoljavaju im ulazak na područje Kantona.

Njihov je posao da sve migrante onemoguće u toj namjeri na kontrolnom punktu na ulasku u Ključ. Nakon toga, migrante na punktu preuzimaju službenici Crvenog križa Općine Ključ, koji im daju neophodnu prvu medicinsku pomoć i izvrše zdravstveni pregled. Potom ih smještaju u improvizovani mali kamp u kojem, prema riječima Sanele Klepić, članice mobilnog tima CK Ključ, nemaju uslove za boravak.

"Crveni križ ovdje radi već pune dvije godine. Dajemo im prehrambene pakete, higijenske pakete, prvu pomoć, psihosocijalnu podršku i sve ostalo. Do prije neki dan i porodice su izbacivane, ali su imale mogućnost transporta u kampove. Ovom odlukom Kriznog štaba USK i odlukom komesara i policije i premijera ta odluka je povučena i porodice su sada ovdje zaglavljene. Dakle, sada trenutno imamo pet porodica koje ne mogu ići nikuda. Oni su tu već tri dana, najmlađe nam je dijete dvije godine. Uslovi za boravak porodica ovdje su katastrofalni. Ovo nije kamp. Ljudi to nazivaju kampom, međutim, ovo nije kamp, ovo je samo namješten prostor, čisto da ljudi mogu boraviti par sati, za šta je bilo namijenjeno do sada. Međutim, sada je veliki problem", ističe Klepić.

Dodaje da, nakon posljednjeg današnjeg autobusa iz kojeg su izbačeni migranti, u improvizovanom skloništu ima više od 50 ljudi. Posao osoblja CK je da ih zbrine i ponudi im prvu pomoć, a šta će migranti dalje raditi na njima je da odluče. Većina njih se sa prvim noćnim satima odluči pokušati nastaviti put kroz okolna sela, zaobilaznim putevima prema Bihaću i dalje prema granici sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom, koja je njihova krajnja destinacija.

"U nekih 100 kvadrata, gdje imamo samo dva vanjska WC-a, neki improvizirani tuš i nema kreveta, nema uopšte mjesta da spavaju. Naravno, oni će pokušavati da prođu, ali mjere su pooštrene, policija ih stalno vraća i svakim danom ćemo imati sve veći i veći problem. Dolaze iz Afganistana, Sirije, Iraka, Maroka, Alžira, kao što se i zna. Zdravstveno stanje je prilično loše, što se tiče COVID-a, nemamo simptomatičnih ljudi za koje bismo sumnjali da imaju COVID. Međutim, standardna njihova neka stanja su iscrpljenost, žuljevi, jako puno je skabijesa. To nam je možda i jedan od najvećih problema, zato i jesmo napravili taj tuš, čisto da možemo to nekako da držimo pod kontrolom", priča Klepić za Anadoliju.

Ona ističe da razumije odluku koju je Krizni štab USK-a donio, ali da je treba preispitati zbog migrantskih porodica, djece i ranjivih kategorija. Ističe da pune dvije godine rade na punktu između RS-a i USK-a i da je to dosta iscrpljujuće za službenika Crvenog križa, ali da se trude da migrantima osiguraju barem ono osnovno što im je potrebno za preživljavanje.

U trenutku kada je ekipa AA bila na kontrolnom punktu na ulazu u Ključ, u petak predveče, policijska patrola zaustavila je autobus koji saobraća na relaciji Sarajevo – Velika Kladuša, ali u njemu nisu pronašli migrante.