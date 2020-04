Policijski čas za određene kategorije u FBiH za prvomajske praznike

SARAJEVO - Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez rekao je da je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, imajući u vidu novonastalu epidemiološku situaciju u FBiH, jutros održao sastanak i pripremio set mjera uoči prvomajskih praznika.

"Pandemija još nije gotova. Na to već neko vrijeme upozoravamo građane. Prijedlog Kriznog štaba je da se za prvomajske praznike, tačnije 1, 2. i 3. maja, zabrani kretanje osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, te da se u istom periodu zabrani kretanje nakon 20 sati. Gledajući dešavanja u proteklim vikendima, smatramo da bismo veoma teško kontrolisali okupljanja, jer bi sigurno veliki broj ljudi izašao iz svojih domova i to bi moglo negativno utjecati na epidemiološku situaciju. Smatramo da je to nepotreban rizik", objasnio je Čerkez.

Očekuje da će sredinom naredne sedmice biti donesena i odluka da trgovine na veliko i na malo počnu raditi.

"Želimo da se život vrati kroz te trgovine. Neophodno je uspostaviti kontrolisane tokove života. Očekujemo da će se tada povući i mjere zabrane kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, ali mnogo toga će ovisiti o građanima i od njihovog poštivanja ili nepoštivanja mjera za suzbijanje pandemije", rekao je Čerkez na današnjoj konferenciji za medije federalnih institucija.

Na internet stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kako je rečeno, uspostavljena je platforma za samoprocjenu zdravstvenog stanja građana.

"Cilj platforme je edukacija stanovništva o prepoznavanju simptoma korona virusa, a tu su i akcije koje treba da poduzmu u slučaju pojave simptoma", dodao je Čerkez.