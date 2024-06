Pomama za rashladnim uređajima: Klima i ventilatora se sjete tek kada upekne sunce

BANJALUKA - Kalendarsko ljeto stiglo nam je u četvrtak, iako ljetne temperature traju već danima, a tropske vrućine donijele su i veću potražnju za klima-uređajima i ventilatorima u Banjaluci, potvrdili su za "Nezavisne novine" prodavači ovih uređaja.

Iz tržnog centra "Fis" Banjaluka kažu da je, otkako je sunce upeklo, došlo i do veće prodaje ventilatora i klima-uređaja, čije cijene su ostale slične prošlogodišnjim.

"Cijene su slične prošlogodišnjim, najjeftiniji ventilator sa postoljem je 27 KM, ali traže se i oni malo kvalitetniji koji su oko 179 KM. Mnogi ipak biraju klima-uređaje, a sad je do 30. juna i popust na njih od 10 odsto. Mi samo prodajemo klima-uređaje, dok ih ovlašteni servis ugrađuje da bi ljudi imali pravo na garanciju. Mi kupcima damo broj servisa i onda se oni dogovore, a koliko znamo, prošle godine cijena ugradnje je bila oko 200 KM, ali za ovu godinu nismo sigurni", kažu iz "Fisa".

Dodaju da se rijetko kupci žale na kupljene klima-uređaje, ali se desi poneka reklamacija zbog nedovoljnog poznavanja uređaja koji su kupili.

"Ponekad se desi reklamacija jer je kupac mislio da uređaj može i da hladi i da grije, a može samo da hladi ili, na primjer, grije do minus sedam, a kupac je mislio da može i do minus 10 ili minus 15. Zato kupci treba malo više da traže informacije od trgovaca pri kupovini", kazali su za "Nezavisne novine" iz "Fisa".

Iz firme "Elektromont" Banjaluka kažu za "Nezavisne novine" da vlada ogromna potražnja za klima-uređajima i dodaju da je to standardna priča svake godine.

"Kod nas, kad upekne sunce, onda se sjete da treba klima, a nisu o tome razmišljali prije tri mjeseca, pa se dešava da imamo gužve, i to je tako svake godine. Najviše se traže jeftinije klime sa ugradnjom, mada se desi da ljudi uzimaju klime i u vrijednosti od nekoliko hiljada maraka, ali to se rjeđe dešava, recimo 200 prema jedan odsto. Neko će sebi uzeti klimu koja košta 3.500 do 4.000 KM, a proda se i po 200 klima-uređaja koji koštaju od 750 do 950 ili 1.000 maraka. Dnevno ugradimo pet do šest klima, dok ih je na čekanju oko 50", kazali su iz ove firme.

Potražnja za klimama u nekim trgovačkim objektima počela je još u maju i da prodavači i majstori koji ugrađuju ove uređaje imaju pune ruke posla kažu za "Nezavisne novine" i iz preduzeća "Termo klima" u Trnu.

"Mi vršimo ugradnju i potražnja je velika, tako da smo stalno angažovani. Trenutno se na ugradnju klima-uređaja čeka tri do pet dana, a kako su krenule ove vrućine, malo će se duže čekati. Kod nas su samo inverter klime, nemamo obične, a cijene se kreću od 800 maraka pa naviše, bez ugradnje, dok sa materijalom i ugradnjom to dođe dodatnih od 250 do 300 maraka", kazali su iz ovog preduzeća.

U Servisu za popravku bijele tehnike, rashladnih i klima-uređaja "Preradović" kazali su da je posljednjih dana prava pomama i gužva za ugradnjom uređaja za rashlađivanje.

"Gužve su ogromne i što se tiče kvarova i montaža, za sve je velika potražnja, čini nam se i veća nego prošle godine. Na ugradnju se čeka od dva do tri dana, a cijene su još ostale iste kao i prethodne godine. Mi nemamo prodaju aparata, ali što se tiče montaža, bile su oko 200 KM, s tim da su inverter klime drugačije i za njih je cijena 250 maraka", kazali su iz ovog servisa.

I dok su mnogi čekali jun i visoke temperature pa se tek onda sjetili klima-uređaja, Banjalučanin Marko S. kaže da je klimu kupio još prije nekoliko mjeseci, jer nije htio čekati ljeto i visoke temperature, pa da tek tada kupuje ovaj uređaj.

"Osim što nisam htio čekati da ugrije, htio sam izbjeći i gužve, jer sam pretpostavljao da će u junu i julu biti veća potražnja nego tokom zime. Iskreno, iznenadio sam se kad mi je ugradnja naplaćena 200 KM, ali nisam imao drugog izbora, jer sam morao birati baš određenog montažera kako bih imao kasnije garanciju", kaže on.

Dodaje da živi u stanu i da je klima bila prioritet i moranje, pa je tokom biranja klime birao skuplju i bolju.

