Pomozimo Jasminu Ceriću: Operacija nije uspjela, ponovo mu prijeti gubitak vida

SANSKI MOST - Nedavna operacija u Turskoj nije bila dovoljna kako bi se spasilo lijevo oko Jasmina Cerića (61), tonskog realizatora na RTV Sana, pa je potrebna nova operacija kako bi sačuvao vid i neophodno je da se ona obavi u što skorijem roku.

Podsjećamo da je Cerić prije nekoliko mjeseci operisan na klinici "International plus" u Istanbulu i da je potom otpušten kući.

U njegovo lijevo oko su tada implantirane nove matične ćelije, a podsjećamo kako je ranije potpuno izgubio vid na desnom oku. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, stanje s vidom se nije popravilo, a Cerić kaže kako je sada i gore nego što je bilo prije operacije.

Kontrola u Istanbulu pokazala je kako je u međuvremenu pretrpio očni infarkt, zbog čega su implantirane matične ćelije odumrle. Zbog toga, kako kaže, neophodna je nova operacija i to je jedini način da mu se spasi vid.

"Tokom pregleda ljekari u Turskoj su i rekli kako je prva operacija ipak doprinijela tome da potpuno ne izgubim vid. Međutim, zbog očnog tlaka matične ćelije odumiru i ukoliko operacija ne uslijedi u narednih mjesec ili dva, potpuno ću ostati bez vida. Trenutno ništa ne vidim jasno, već samo sjene", kaže Cerić.

U toku prve humanitarne akcije za potrebe operacije prikupljeno je oko 38.000 maraka, a na kraju su ukupni troškovi operativnog zahvata, te boravka Cerića i njegove kćerke u Istanbulu zaokruženi na 20.000 eura. Preliminarne procjene sada kažu kako je za drugu operaciju neophodno prikupiti manje novca i radi se o sumi od oko 16.000 eura.

S obzirom na to da porodica Cerić, Jasmin i njegova supruga, te maloljetna kćerka, nakon nedavne smrti njegove majke, sada žive samo od njegovih primanja koja su ionako umanjena zbog bolovanja, primorani su da ponovo zatraže pomoć dobrih ljudi. To je jedini način da se spasi Cerićev vid i da on nastavi koliko-toliko normalan život.

Podsjećamo da su njegovi problemi započeli prije tri godine, kada je preležao virus korona, a odmah poslije toga primijetio je da mu je oslabio vid. Kako je vrijeme odmicalo, problemi su postajali veći pa se obratio ljekarima koji su ustanovili kako ima probleme s očnim pritiskom te da je u potpunosti oslijepio na desno oko, a da se lijevo, na koje minimalno vidi, još može spasiti. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na broj računa Jasmina Cerića kod Sparkasse banke broj: 1990440063238569.

