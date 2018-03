Ponovo bez anestetika: Samo hitni slučajevi na operacionom stolu

BIHAĆ - Kantonalna bolnica u Bihaću zbog nedostatka anestetika ponovo je primorana da obavlja operacije samo u hitnim slučajevima, dok su svi ostali operativni zahvati na čekanju, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Ovo je već drugi put u ovoj godini da se bolnica suočava s ovim problemom, a razlog tome je odbijanje dobavljača da, zbog velikih dugovanja, isporuče neophodne anestetike.

Do ovakve situacije došlo je iz razloga jer Zavod zdravstvenog osiguranja USK nije Kantonalnoj bolnici doznačio obećana sredstva kako bi se riješio dio dugovanja i omogućila nesmetana nabavka anestetika.

U Zavodu ističu kako za to nije bilo pravne osnove jer još nije donesen budžet Unsko-sanskog kantona za ovu godinu niti plan njihovog poslovanja, već je na snazi odluka o privremenom finansiranju.

Direktor Kantonalne bolnice Smail Dervišević ističe za "Nezavisne" kako se nalaze u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, budući da Skupština USK nije odobrila planirano kreditno zaduženje bolnice u iznosu od 13 miliona maraka, kojim je trebalo da budu izmirena nagomilana dugovanja.

Kreditni aranžman nije realiziran zbog, kako je navedeno, neprihvatljivih uslova koje je postavila jedina banka koja se prijavila na raspisani tender. Dervišević kaže kako je pred njima turbulentan period, budući da tužbe dobavljača za neizmirena dugovanja konstantno prijete blokadom računa, a prijetnje su sve češće nakon što se odustalo od kreditnog zaduženja.

On je podsjetio kako je namjena neostvarenog kredita bila da se vrate ranija dugovanja i obezbijedi finansijska likvidnost.

"Ukupna dugovanja bolnice iznose 13,2 miliona maraka, od čega su dugovi prema dobavljačima oko sedam miliona, dok ostatak otpada na ranije pozajmice, zaduženja, sudske takse i slične troškove. Zbog višegodišnjeg akumuliranja dugovanja, dobavljači se sve češće odlučuju na sudske tužbe, nakon čega se blokira račun i vrši prinudna naplata i s tim se skoro svakodnevno susrećemo", istakao je Dervišević.

Skupština USK je, u cilju pomoći ovoj zdravstvenoj ustanovi, zadužila Vladu da izmiri svoja zaostala dugovanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja USK u visini od četiri miliona maraka, a ova sredstva bi se potom transferisala bolnici. Međutim, zbog teške finansijske situacije, ovaj aranžman još nije proveden.

Dodatni problem za Kantonalnu bolnicu predstavlja to što i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli ove zdravstvene ustanove stradali u velikom požaru. Do sada je u obnovu utrošeno oko tri miliona maraka, a, prema procjenama, za potpunu sanaciju stanja potrebno je uložiti još toliko.

U svemu najviše ispaštaju pacijenti, koji su prinuđeni da čekaju na zakazane operacije ili ih eventualno upućuju u druge bolničke i kliničke centre u Federaciji BiH. Na taj način se povećavaju ionako velika dugovanja prema drugim medicinskim centrima, a samo prošle godine za prevoz pacijenata potrošeno je blizu dva miliona maraka.