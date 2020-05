Ponovo kreće talgo voz, a s njim i svaki dan na stotine migranata

BIHAĆ - Unsko-sanski kanton će se u narednom periodu suočiti s novim talasom ilegalnih migranata i ponovo će se morati sam boriti s krizom, izjavio je danas u Bihaću Mustafa Ružnić, premijer USK. On je održao sastanak s prvim ličnostima gradova i općina u USK na kojem je razgovarano o ovome problemu.

"Već danas imamo na ulazu u kanton, u Velečevu, preko dvije stotine migranata. Problem se i sada prebacuje u naše dvorište, ponovo kreće talgo voz, a s njime svakodnevno stotine migranata. Naš stav je da moramo prevashodno zaštititi sigurnost naših građana i imovine, a tražimo od državnih i međunarodnih faktora da to shvate i tako se ponašaju", istakao je Ružnić. On je dodao kako predstavnici ovog kantona traže da se poštuju zaključci sa sastanka iz Brisela od prošle godine, da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na sve dijelove države.

"Tražimo da se centri Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši zatvore i da se maloljetni migranti izmjeste u prihvatne centre van Unsko-sanskog kantona gdje postoje adekvatni uslovi za njihov boravak. Nije pošteno da migranti, koji su registrovani u drugim centrima bez problema dolaze do našeg kantona i da ostale policijske agencije u zemlji to tolerišu. Mi nećemo dozvoliti da Unsko-sanski kanton zatrpaju migrant", rekao je Ružnić. On je dodao kako je neprihvatljivo da se kao centri za migrante i dalje koriste objekti koji su privatna imovina i da se na taj način velika sredstva slijevaju u nečije privatne džepove.

Ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić rekao je kako trenutno u "Biri" boravi 650 migranata i da će se u narednom periodu, bez obzira na različite stavove u vezi s tim, krenuti u zatvaranje tog centra.

"U prvoj fazi ćemo maloljetne migrante izmjestiti u centre sedra i Đački dom, a punoljetna lica ćemo prebaciti u Lipu. Tako ćemo okončati priču oko Bire", istakao je Kljajić. Načelnik Općine Bosanski Petrovac, Dejan Prošić, rekao je kako zaštita života i imovine svih građana mora biti prioritet u ovome kriznom vremenu, a identičan stav iskazali su i predstavnici drugih gradova i općina.