Ponovo odgođeno uklanjanje kućica u Glamočanima

BANJALUKA – Nakon što je izgubio tendersku bitku za 1,3 miliona maraka vrijedno uklanjanje naplatnih kućica u Glamočanima, biznismen Mladen Milanović Kaja uložio je žalbu na izbor firmi Dragana Čorokala. Zbog nove runde borbe njih dvojice, uklanjanje sramne i nezakonite investicije „Puteva Republike Srpske“ moglo bi da potraje još mjesecima, otkriva portal Capital.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH do kraja marta trebalo bi da donese novu odluku, ali sada više niko sa sigurnošću ne može da kaže kada i čiji bager će prvi stići u Glamočane.

„Očekujemo da najkasnije u narednih tridesetak dana Kancelarija donese odluku. Žalba je upućena prije petnaestak dana. Mislim da ‘MG Mind’ nema argumente, ovo je samo kupovina vremena. Oni zaista nisu imali na šta da se žale. Žele da maltretiraju“, kazao je Čorokalo za Capital.

Kancelarija je početkom februara poništila tender na kojem je za ovaj posao i po cijeni od 1,3 miliona KM odabran Kajin „MG Mind“ i „MIG Elektro“ iz Mrkonjić Grada, a potom ga je direktor javnog preduzeća Nenad Nešić za oko 1,4 miliona KM dodijelio „DOS Elektru“ i Čorokalovim „Prijeodorputevima“ i „Kozaraputevima“.

Tada je utvrđeno da su firme „MG Mind“ i „MIG Elektro“ prekšile niz pravila za prijavljivanje na tendere čime su diskvalifikovane. Prilikom dostavljanja ponude potpisnik u ime „MG Minda“ bio je ovlašten u sudskom upisu, dok to nije bio slučaj sa „MIG Elektrom“, s kojim se prijavio za ovaj posao. Osim toga, ove dvije firme dostavile su dva primjerka aneksa jedan, ali se u njima, kako je utvrđeno, „razlikuju adrese, identifikacioni broj firme, broj žiro računa, adresa za dostavu pošte i email“.

Ovo je, inače, drugi put da se Kancelarija bavi istim problemom „Puteva“. Na izbor „MG Minda“ i „MIG Elektra“ prvo se žalio Čorokalo, što je i prihvaćeno početkom februara. Sada je isto pravo iskoristio i Mladen Milanović Kaja.

Kućice posvađale i ministarstvo i Inspektorat RS

Borba Kaje i Čorokala nije novina u poslu oko naplatnih kućica, ali napetost raste i između Ministarstva saobraćaja i veza RS i Inspektorata RS. U narednih nekoliko dana ministarstvo bi moglo da odbije nalog inspektora prema kojem su „Putevi RS“ bili dužni da do 24. marta uklone kućice. Razlog je, tvrde, jasan – inspektor nije mogao da donese ovakvu naredbu jer ona direktno krši Zakon o javnim nabavkama BiH.

Ministarstvo će, prema obećanjima ministra Neđe Trninića, odluku donijeti i prije isteka zakonska dva mjeseca.

„Nažalost, imamo takva zakonska rješenja koja omogućavaju žalbe do besvijesti. Na to ne može da utiče ni nalog inspektora, jer on ne može da naloži da se uradi nešto mimo Zakona“, kazao je ministar Trninić danas za Capital.

U Inspektoratu RS, nakon što su 7. marta donijeli rješenje o rušenju kućica, obrazložili su da je odluka donesena prema pravilniku resornog ministarstva, koji precizno definiše kada neka lokacija predstavlja opasnost.

“U skladu sa važećim zakonskim propisima, definisano je u kojem trenutku se stiču uslovi da se određena lokacija na putnom pravcu proglasi opasnim mjestom, odnosno, koji broj nezgoda je potreban da se dogodi u tri godine uzastopno i sa kakvim posljedicama, da bi se takva dionica mogla proglasiti opasnom”, objasnili su tada u Inspektoratu.

Tada je utvrđeno da se na ovom dijelu puta desilo 48 saobraćajnih nesreća i nezgoda, ali ministar Trninić misli drugačije – ova dionica puta ipak ne može biti proglašena opasnom, jer su na njoj postavljeni adekvatni saobraćajni znakovi.

„Ove kućice davno je trebalo ukloniti. Stalno se stvara percepcija da je to opasno mjesto, međutim, tamo je sve definisano saobraćajnim znakovima i ograničenje brzine je 40 kilometara na čas. Tamo se udesi dešavaju zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, odnosno kada se vozi brzinom većom od 100 kilometara na čas i s alkoholom u krvi od oko tri promila“, istakao je.

Iako zakoni nisu bili prepreka dok ih je ranija uprava javnog preduzeća ovom milionski teškom i sramnom investicijom kršila, sada će sve procedure, kako se čini, ipak biti poštovane, što dodatno odlaže početak radova.

Ministar žali što je obustavljeno sudsko gonjenje

Trninić naglašava da njegovo ministarstvo nikada nije odobrilo postavljanje kućica, jer one mogu da budu postavljene samo na autoputevima, ne i na magistralnim putevima.

„Nadležni su pokrenuli pitanje odgovornosti onih koji su ih postavili, ali, nažalost, Tužilaštvo je obustavilio postupak tvrdeći da nema krivičnog djela. ‘Putevi’ su krenuli da uklanjaju kućice, ali imamo procedure koje nas koče“, zaključio je Trninić.

Saga oko investicije „Puteva RS“, dok je na njihovom čelu bio direktor Nedeljko Knežević, biće tako okončana za oko 3,5 miliona KM. Građani RS su 2013. godine za postavljanje kućica dali 2,1 milion KM.

Dok u ministarstvu tvrde da nikada nisu dali saglasnost za postavljanje kućica na ovoj lokaciji, u “Putevima” su negirali te tvrdnje, ističući da su postupali na osnovu naloga Ministarstva saobraćaja i veza i Vlade RS.

Ovaj slučaj bio je i pod istragom MUP-a koje je nadležnom tužilaštvu podnijelo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nekadašnjih čelnika “Puteva RS” Nedeljka Kneževića, Mladena Lazendića, Slobodana Udovčića i Miroslava Jankovića. Oni su završili na saslušanju u Okružnom tužilaštvu u Banjaluci, nakon čega je istraga obustavljena, uz zvanično obrazloženja da „nije bilo krivičnog djela“.

